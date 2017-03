Bắt nhóm đối tượng hình sự nguy hiểm

Nhóm đối tượng trên gồm Đào Mạnh Trung (tức Trung “mắt ma”), trú tại quận Lê Chân, đang bị công an truy nã về hành vi sử dụng vũ khí gây rối trật tự công cộng; Trần Trọng Thủy, sinh năm 1977, ở quận Lê Chân, là lái xe taxi; Nguyễn Hà Kiên, sinh năm 1984; Phạm Duy Phương, sinh năm 1981 và Trần Công Đạt, sinh năm 1978, ở cùng quận Lê Chân.

Bước đầu bọn chúng khai nhận đã mang theo súng và ma túy đi thuê nhà nghỉ tổ chức sử dụng, khi về đến khu vực ngã tư An Dương thì bị công an bắt giữ. Hiện công an Hải Phòng đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án.

Theo NGÔ QUANG DŨNG (NDĐT)