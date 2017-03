Bắt nhóm nổ súng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tiền

(PL)- Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thiết, Trương Văn Hoàng và Nguyễn Xuân Trường (cùng trú Nghệ An) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 11-6, anh Hoàng Thế Quang (trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) nhận được tin nhắn với nội dung phải thanh toán số nợ 130 triệu đồng nếu không cả nhà sẽ bị giết. Sau đó, gia đình anh Quang liên tiếp bị đe dọa và ném chất bẩn vào nhà để buộc anh Quang trả nợ. Ngày 2-7, có bốn thanh niên đến nhà anh Quang nổ hai phát súng, gây náo loạn cả khu dân cư rồi tẩu thoát. Chiều 9-7, Thiết, Hoàng, Trường và Đàm Văn Tùng (hiện đã bỏ trốn) đi trên hai xe máy đến nhà anh Quang dọa “muốn êm đẹp thì đưa tiền nợ đây”. Anh Quang lo sợ đã phải đưa 55 triệu đồng cho chúng. Sau đó, cảnh sát truy đuổi bắt được Thiết, Hoàng, Trường và thu giữ 55 triệu đồng cùng hai chiếc xe máy. Bước đầu, cả ba khai đến nhà anh Quang đe dọa đòi nợ thuê cho một “ông chủ” ở Hà Nội. Đ.LAM