Bắt nhóm quỵt tiền taxi, đánh cảnh sát

Nguyễn Tân Thành, Ngô Quang Duy và Bùi Văn Nam. Theo thông tin ban đầu, Dương cùng vợ con thuê xe taxi từ Bến Cát về khu dân cư Thuận Giao (Thuận An).

Tài xế Nguyễn Trung Chánh đưa vợ chồng Dương đến nơi nhưng Dương không trả tiền taxi và còn dọa đánh anh Chánh.

Khi anh Chánh phản ứng thì Dương gọi điện thoại: “Nhớ mang theo hàng để chơi nó”. Khoảng 5 phút sau, sáu thanh niên chở nhau trên ba chiếc xe máy chạy đến và Dương chỉ vào anh Chánh để họ xông vào đánh.

Lúc này anh Chánh kịp gọi điện thoại kêu cứu anh Nguyễn Minh Luân, người quản lý của hãng taxi. Nghe điện thoại, anh Luân liền gọi điện công an đến hỗ trợ rồi chạy xe thẳng đến chỗ anh Chánh. Khi đến nơi, thấy anh Luân mặc đồng phục taxi nên Dương hô lớn: “Đồng bọn của nó kìa, đánh chúng nó đi”. Tức thì cả nhóm xông vào dùng dây xích khóa xe vụt lia lịa vào người anh Luân.

Thiếu úy Võ Văn Sơn thuộc Đội CSHS - Công an thị xã Thuận An nhận được tin báo liền đến hiện trường. Vừa thấy anh Sơn, các đối tượng lại xông vào đánh dù anh nói: “Cảnh sát hình sự đây”. Thấy nhóm côn dồ hung hãn, anh Sơn phải móc súng ra bắn chỉ thiên. Tuy nhiên, các đối tượng xông vào giật súng, giật bóp tiền và thẻ ngành của anh Sơn. Biết không thể giữ được súng, anh Sơn đã kịp thời khóa súng. Lấy được súng, đồng bọn của Dương gí vào người anh Sơn để bắn nhưng không được. Sau đó chúng cầm súng quay lại chỗ anh Luân gí vào đầu anh và tiếp tục đánh rồi lên xe bỏ chạy.

Vừa đúng lúc lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố và Công an phường Thuận Giao kịp thời có mặt bắt giữ được hai đối tượng. Qua truy xét, đến 19 giờ cùng ngày, công an đã bắt giữ cả sáu người đánh tài xế taxi và cảnh sát. Một đồng bọn của Dương là Nguyễn Văn Học cũng đã đến công an đầu thú vào lúc 19 giờ cùng ngày.

XUÂN LƯƠNG