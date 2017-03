Bắt nhóm tài xế, phụ xế lấy cắp trên 2,5 tấn đường

(PL)- Ngày 11-12, Công an huyện Đức Hòa, Long An cho biết đã khởi tố bị can Trương Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Tuấn, Ngô Văn Thanh, Trần Tấn Hoài (cùng là tài xế).

Trương Quốc Bình, Nguyễn Văn Hào, Hà Văn Dàn và Trần Thanh Tân (cùng là phụ xế) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, giữa tháng 11-2012, nhóm tài xế, phụ xế nhận chở trên 5,5 tấn đường cát của Công ty Mía đường Hiệp Hòa về nhập kho ở ấp 6, xã Lương Bình (Bến Lức, Long An). Trong quá trình vận chuyển, lợi dụng sơ hở của hai đơn vị xuất, nhập kho nhóm này lấy cắp trên 2,5 tấn đường cát bán lấy tiền tiêu xài. TƯỜNG VÂN