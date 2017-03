Bắt nhóm tiêu thụ xe gian qua biên giới

(PL)- Ngày 9-5, Đội 4 PC45 Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Hà Hữu Trực (ngụ quận Tân Bình), Phạm Hữu Nghĩa và Hồ Thanh Tuấn (cùng ngụ Long An) là ba nghi can trong đường dây tiêu thụ xe gian chuyên nghiệp từ TP.HCM sang Campuchia.

Trước đó, chị TTXH dựng xe máy trên vỉa hè đường Trường Chinh vào một quán ăn thì bị bẻ khóa lấy xe. Sáng 9-5, tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, các trinh sát phát hiện Trực đang bán chiếc xe của chị H. cho Nghĩa và Tuấn nên đến bắt quả tang. Ngay khi bị bắt, Trực thừa nhận chuyên thu mua xe máy trộm cắp bán cho Tuấn và Nghĩa đem về Long An rồi đưa qua Campuchia tiêu thụ. Tuấn và Nghĩa khai nhận đã mua của Trực sáu chiếc xe. Cả hai chỉ là đàn em của một “trùm” cầm đầu ở Long An. Chính “trùm” này giao tiền cho Tuấn và Nghĩa lên TP.HCM mua xe và trả công khoảng 800.000 đồng/chiếc. A.NHÂN - T.KHUÊ