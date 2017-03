Bắt nhóm trộm cáp viễn thông

(PL)- Ngày 11-10, Đại tá Lê Đình Diễn, Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông, cho biết công an thị xã đã bắt gọn hai nghi can chuyên trộm cáp viễn thông.

Đó là Nguyễn Văn Linh và Đặng Văn Phong (trú xã Quảng Khê, Đắk Glong) Từ đầu tháng 8-2011 đến nay, cả hai đã dùng cưa sắt thực hiện chín vụ trộm cắp dây cáp tiếp địa (gần 500 m) của các trạm BTS trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa rồi lấy lõi đồng bán cho các cơ sở phế liệu lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, Linh, Phong còn đột nhập vào một số khu nhà tập thể ở các công trình xây dựng rên địa bàn thị xã Gia Nhĩa lấy trộm tám ĐTDĐ và một số tài sản có giá trị khác. HẢI NAM