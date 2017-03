Bắt nhóm trộm chó chuyên nghiệp

Từ việc chị NTN đang đi trên đường thì bị Long tông xe từ phía sau gây chấn thương nặng vùng đầu. Khi gây tai nạn, Long bỏ chạy nên bị Công an xã Phước Tân và người dân truy đuổi, Long rút hung khí ra chống trả liền bị khống chế đưa về công an xã giải quyết. Tại đây, Long khai do nghiện ma túy nặng, đang trên đường đi trộm chó thì tông phải chị N. Mở rộng điều tra, Công an xã Phước Tân bắt tiếp Thời và Phúc. Cả hai thừa nhận nhiều lần trộm chó bán cho các quán nhậu lấy tiền tiêu xài. Công an lập biên bản thu giữ hai bộ kích điện, súng bắn điện và sáu con chó đã bị bắn chết.

DUY ĐÔNG