Bắt nhóm tuồn xe gian qua Campuchia tiêu thụ

Nguyễn Văn Vũ, Đinh Văn Đảng (ngụ tỉnh Tây Ninh) về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1-2, tại một quán cà phê thuộc ấp Suối Sâu (xã An Tịnh, Trảng Bàng), Sơn bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ khi đang bán chiếc xe tay ga Air Blade (biển số 54X5-3948) cho một người đàn ông. Ngay sau đó, công an bắt khẩn cấp Khanh, Đảng, Vũ. Tang vật thu giữ gồm hai xe máy, bốn ĐTDĐ và một số công cụ, giấy tờ khác có liên quan.

Sơn và Khanh khai chuyên mua xe trộm cắp rồi làm giả giấy tờ để bán lại kiếm chênh lệch. Sau khi “phù phép”, cả hai chuyển giao cho Đảng để mang sang Campuchia bán cho các mối lái. Còn Vũ là đối tượng chuyên đi rảo quanh các khu dân cư trộm cắp xe máy rồi bán cho Khanh và Sơn.

KHÁNH THỤC