Bắt nóng hai con nghiện cướp giật

(PL)- Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM vừa bàn giao Huỳnh Chí Duy và Huỳnh Văn Hải (cùng ngụ quận 8) - nghi can cướp giật tài sản cho Công an quận 5 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa 8-5, khi tuần tra ở địa bàn quận 5, trinh sát hình sự phát hiện Duy, Hải điều khiển xe máy hiệu Wave (biển số 52N-3252) lưu thông trên đường Nguyễn Tri Phương có dấu hiệu khả nghi nên đeo bám. Đến trước cổng BV Nguyễn Tri Phương, Duy và Hải ép xe, giật giỏ xách của chị HVHN (ngụ quận 11) rồi tẩu thoát. Bên trong giỏ chứa một ĐTDĐ hiệu iPhone 5, một ĐTDĐ hiệu Nokia và 5 triệu đồng. Trinh sát truy đuổi ráo riết trên nhiều tuyến đường mới khống chế, bắt giữ được cả hai cùng tang vật. Bước đầu, Duy và Hải khai nhận là những con nghiện ma túy dạng nặng, đi cướp giật để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. TK