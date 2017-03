Bắt nóng hai “trùm” thầu số đề ở Bạc Liêu

Khám xét nhà Nguyễn Minh Tân (ở phường 7, TP Bạc Liêu), Công an tỉnh Bạc Liêu xác định Tân là một thầu số đề có liên quan đến đường dây thầu đề của Trần Thị Liên bị bắt hai tháng trước. Tại nơi ở của Tân, cảnh sát thu giữ bốn điện thoại di động, hai máy tính casio cùng 50 triệu đồng.

16 giờ 30 chiều cùng ngày tại phường 3, TP Bạc Liêu công an bắt khẩn cấp Huỳnh Ngọc Vinh. Vinh cũng là một mắt xích trong đường dây thầu số đề mà công an tỉnh đang truy quét trong hai tháng qua. Đến tối 27-11, cơ quan điều tra đã ra lệnh tạm giữ đối với Vinh và Tân để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc. Theo công an, hai đối tượng vừa bị bắt đều có “máu mặt” trong giới số đề ở Bạc Liêu.

Năm tuần trước, trong cuộc vây ráp lớn của Công an tỉnh Bạc Liêu, cảnh sát bắt giữ và đã khởi tố 10 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc tại TP Bạc Liêu và xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình). Thiếu tướng Đỗ Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết hai tháng trước “trùm” số đề bị bắt đầu tiên là Trần Thị Liên (ngụ phường 3, TP Bạc Liêu). Từ lời khai của Liên, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng bắt thêm một phụ nữ 39 tuổi ở huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng khi chị này đang tổ chức ghi số đề vào chiều 19-11 tại nhà mẹ ruột. Như vậy, đến nay tổng số đối tượng bị bắt trong chuyên án 310S là 14 người.

HÀM YÊN