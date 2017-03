Bắt nóng kẻ dùng dao cướp taxi

Ngày 15-12, Đại úy Nguyễn Công Định, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), xác nhận vừa bắt giữ Trần Đại Quốc (tạm trú quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra, xử lý về vụ cướp taxi táo bạo do Quốc thực hiện vào rạng sáng cùng ngày. Tại cơ quan điều tra, Quốc thừa nhận do thua bạc nên làm liều, mục đích cướp taxi chỉ nhằm kiếm tiền trả nợ.

Trước đây Quốc từng làm tài xế taxi, sau đó chuyển sang làm công nhân tại quận 7, TP.HCM. Cách đây hai tuần, Quốc nghỉ làm công nhân để phụ giúp gia đình buôn bán hoa tại chợ Tân Phú (TP.HCM).

Ngày 13-12, Quốc sang đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) uống cà phê thì thấy có ba thanh niên đang ngồi đánh bạc, sẵn máu me cờ bạc nên Quốc sà vào tham gia. Hơn 2 tiếng đồng hồ, số tiền 6 triệu đồng mang theo trong người Quốc đã nhanh chóng nướng hết vào sòng bạc. Quốc mang xe máy đi cầm lấy 2 triệu đồng đánh tiếp nhằm gỡ gạc nhưng cũng thua sạch túi.

Tài xế Lê Văn Trung đang trình bày với Công an huyện Bình Chánh. Ảnh: HT

Quốc không dám về nhà, chiều 14-12, khi đi lang thang ngoài đường, Quốc nảy sinh ý định cướp tài sản. Quốc khai từng làm tài xế taxi nên biết rằng cướp taxi cũng khá dễ...

Quốc ghé tiệm tạp hóa mua một con dao Thái Lan làm hung khí. Chờ đến khoảng 0 giờ sáng 15-12, Quốc gọi đến tổng đài hãng taxi Mai Linh yêu cầu cho một xe bảy chỗ đến đón Quốc.

Khi tài xế Lê Văn Trung lái xe taxi bảy chỗ (biển số 52P-9727) đến, Quốc yêu cầu chở về đường liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh). Quốc biết khu vực này vắng vẻ, không có đèn đường, nếu ra tay ít bị phát hiện.

Do tài xế Trung nghi ngờ nên bật đèn trong xe, vừa điều khiển vừa nhìn vào kính chiếu hậu thăm dò thái độ của khách. Quốc từ băng ghế sau cầm dao chồm đến định đâm vào cổ của tài xế. Cảnh giác trước, Trung đạp thắng xe làm Quốc nhào người ra băng ghế trước, nhát dao chỉ trúng vào cổ tay phải của anh Trung. Trong lúc hoảng loạn, Trung tiếp tục đánh tay lái, đạp ga làm chiếc taxi bảy chỗ lao xuống kênh. Thấy không thể cướp được nên Quốc nhoài người qua cửa kính tẩu thoát. Tài xế Trung bung cửa chạy theo níu tay Quốc thì bị Quốc đâm thêm một nhát dao ở bàn tay phải.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ. Lực lượng công an, dân quân xã Vĩnh Lộc A và trinh sát Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Chánh cũng có mặt tại hiện trường. Gần 50 người tỏa ra khu vực xung quanh để truy tìm Quốc đang lẩn trốn trong bụi rậm, kênh rạch. Sau 30 phút, Quốc lò dò chui ra để xem xét tình hình thì bị lực lượng công an truy đuổi, tóm gọn.

HOÀNG TUYẾT