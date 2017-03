Bắt nóng kẻ khống chế hai trẻ làm con tin

Sẽ diễn tập tình huống cho các trường Sự việc xảy ra bất ngờ và các cô giáo khó mà giữ được bình tĩnh. Vấn đề đặt ra là chúng ta rút kinh nghiệm, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động ứng xử tình huống khẩn cấp và bất ngờ qua các buổi diễn tập giả định để các cô giáo khi gặp sự cố sẽ bình tĩnh hơn, xử lý tình huống tốt nhất có thể. Hiện nay, tại các trường đào tạo giáo viên mầm non chỉ tập huấn phòng, chống cháy nổ, thương tích cho trẻ và cũng chưa ai nghĩ tới những tình huống này. Công tác bảo vệ bên trong và trước cổng trường cần tăng cường hơn và chúng tôi sẽ lưu ý vấn đề này. Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Các cô giáo rơi vào hoàn cảnh như hai cô giáo ở trường mầm non nêu trên sẽ bối rối và sẽ có cô bỏ chạy. Vì vậy, chúng ta nên tập huấn cho giáo viên để họ trấn tĩnh, biết cách dùng tâm lý thuyết phục đối tượng xấu để kéo dài thời gian, chờ công an tới giúp sức, bảo vệ an toàn tính mạng cho trẻ. Bà LÊ MINH HÀ, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non

- Bộ Giáo dục và Đào tạo QUỐC VIỆTghi