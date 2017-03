Bắt nóng nữ quái chuyên cướp của người già

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn phía bắc đường tránh Huế, lực lượng cảnh sát giao thông nhận được tin báo của Công an H.Quảng Điền về một vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra gần chợ Quảng Phú (H.Quảng Điền); đồng thời, nghi phạm đang trên đường bỏ chạy hướng từ cầu Tứ Phú lên Quốc lộ 1A.



Ngay tức thì, tổ tuần tra triển khai chốt chặn và phát hiện một phụ nữ điều khiển xe môtô biển số 75F7-9895 với tốc độ cao, có nhiều dấu hiệu khả nghi đi theo hướng cầu Tứ Phú ra Quốc lộ 1A.









Nghi phạm Võ Thị Quỳnh Linh bị dẫn giải về trụ sở cơ quan công an



Theo Gia Tân (TN)



Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, người phụ nữ vẫn bỏ chạy. Sau khi rượt đuổi hơn 2 km, tổ tuần tra đã bắt được nghi phạm tên Võ Thị Quỳnh Linh (36 tuổi, trú tại số nhà 150, đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Huế) giao cho Công an H.Quảng Điền xử lý.Tại cơ quan công an, Linh khai nhận thủ đoạn giả vờ người quen và cho mệ Phạm Thị Hy (79 tuổi, trú ở thôn Đồng Bào, xã Quảng Vinh, H.Quảng Điền) 10.000 đồng. Khi mệ Hy nhét tiền vào ví thì Linh giật luôn ví tiền trong đó có gần 1 triệu rưỡi đồng và hai chỉ vàng rồi bỏ chạy.Trước đó, với thủ đoạn tương tự, Linh cũng đã giật hơn 700.000 đồng của một cụ bà khác tại xã Quảng Vinh khi cụ bà này trên đường đi chợ về.Ngay sau khi lấy lời khai, lực lượng công an đã đưa nghi phạm về nơi xảy ra vụ việc để dựng lại hiện trường trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân.