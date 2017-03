Bắt nóng tên cướp giữa trung tâm TP.HCM

(PL)- Công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) đang lập hồ sơ bàn giao nghi can Đinh Minh Phượng (41 tuổi, ngụ Bình Tân) cho công an quận điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 18-10, tổ trinh sát đặc nhiệm quận 1 đi tuần đã phát hiện Phượng chạy xe máy có nhiều điểm khả nghi nên theo dõi. Khi đến số 69 Bùi Thị Xuân (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), Phượng áp sát, giật chiếc điện thoại đắt tiền của chị L. (ngụ quận 8) rồi tăng tốc tẩu thoát. Cảnh sát từ phía sau ập đến đạp ngã xe, khống chế Phượng đưa về trụ sở. Tại đây, Phượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. XUÂN NGỌC