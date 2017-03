Bắt “nữ quái” bán vé máy bay giả

Theo bà Ngô Thị Thúy Kiều - Tổ trưởng phòng vé máy bay Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An Việt (số 14 Út Tịch, quận Tân Bình, TP.HCM) thì hệ thống đại lý của VN Airlines được thiết lập rất chặt chẽ, chia thành hai cấp (cấp 1 và cấp 2). Để mở đại lý bán vé máy bay thì phải ký hợp đồng với các hãng, phải xin giấy phép kinh doanh và mở tài khoản ký quỹ tại ngân hàng. Chỉ có các đại lý chính thức mới có code để đặt vé máy bay. Trong trường hợp này, Nga có code để đặt vé và in vé thì có thể là do đại lý nào đó cung cấp hoặc làm lộ code ra ngoài.