Bắt nữ sinh Nguyễn Phương Uyên để điều tra án an ninh

Liên quan đến việc bắt sinh viên này, những ngày qua đã có nhiều thông tin không chính thức trên Internet cho rằng Phương Uyên bị bắt sai luật và đưa đi đâu không rõ.

Trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Tây Thạnh xác nhận nữ sinh này bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt để điều tra vì có hành vi liên quan trong chuyên án an ninh. Sau khi bắt, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ đã giao cho Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra. Việc bắt giữ Uyên có đầy đủ thủ tục bắt người: Có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt đã được VKS phê chuẩn… Phía gia đình của nữ sinh cũng đến Công an phường Tây Thạnh thắc mắc, hỏi han và cũng đã được giải thích rõ về lý do bắt giữ, động viên gia đình yên tâm.

Khi PV đề nghị cho biết lý do bắt và hành vi bị khởi tố của nữ sinh là gì thì vị cán bộ từ chối trả lời mà chỉ nói ngắn gọn là có hành vi rải truyền đơn.

