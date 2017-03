Bắt nữ sinh viên ĐH Y trộm xe Vespa

(PL)- Ngày 15-9, Công an phường Hưng Dũng (TP Vinh, Nghệ An) cho biết đã bắt giữ và chuyển TH (sinh viên ĐH Y khoa Vinh) cùng tang vật cho cơ quan Công an TP Vinh khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, trưa 8-9, sau một thời gian quan sát, H. đã vào nhà giữ xe của trường mình trộm chiếc xe máy hiệu Vespa (trị giá 60 triệu đồng) của một sinh viên. Sau đó, H. đưa xe đến cửa hàng sửa chữa xe máy cắt lại chìa khóa, tháo biển số xe. H. bị bắt giữ khi đang đi chiếc xe trộm được. Theo lời khai của H., H. cho bạn mượn xe Vespa của người yêu rồi làm mất. Bị người yêu chửi nên H. đi trộm xe Vespa. Đ.LAM - H.VIỆT