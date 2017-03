Bắt ổ cá độ bóng đá qua điện thoại di động

(PL)- Ngày 22-10, Công an TP Tân An (Long An) cho biết vừa triệt phá một đường dây cá cược bóng đá và tạm giữ Trần Minh Thông, Huỳnh Ngọc Dũng, Võ Văn Kiệt, Trương Hoàng Quân và Thái Thị Ngọc Kiều (cùng ngụ TP Tân An).

Trong thời gian diễn ra Cúp C1 châu Âu, Thông ra kèo cá độ bằng điện thoại di động với con bạc. Qua kiểm tra có 14 tin nhắn với số tiền cước mỗi trận, tỷ lệ ăn thua và danh sách người tham gia. Thông khai Dũng, Kiệt, Quân, Kiều cùng điều hành đường dây với hàng chục con bạc, số tiền cá độ vài chục triệu đồng/trận. Bước đầu cơ quan điều tra thu giữ năm điện thoại di động, một môtô và 18 triệu đồng. A.LONG