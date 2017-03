Bắt “ổ” làm con dấu, giấy tờ giả

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Kiều Vang (26 tuổi) ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa về tội làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan tổ chức.

Khoảng 1 giờ ngày 6-12, Công an TP Biên Hòa ập vào một căn nhà ở khu phố 5, phường Tân Hiệp do Vang thuê, thu giữ nhiều thiết bị phục vụ làm giấy tờ giả gồm: hai máy tính, bốn máy in chuyên dụng, máy sấy và hơn 200 mộc dấu bằng nhựa hình tròn của các trường ĐH, CĐ, THCN trên cả nước và một số mộc dấu của UBND các phường, xã. Ngoài ra, công an còn thu giữ hàng trăm bằng ĐH, CĐ, trung cấp, THPT và chứng chỉ tin học, ngoại ngữ mà Vang chưa đi giao cho khách hàng.

Sau khi bắt giữ Vang, phân loại tang vật cho thấy ngoài mộc dấu giả các trường ĐH, trung học, học viện… còn có nhiều mộc dấu giả của các cơ quan khác như Bộ Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các bệnh viện, Sở GD&ĐT của 28 tỉnh, thành, Sở GTVT các tỉnh…

Tang vật là bằng cấp giả bị công an thu giữ. Ảnh: CTV

Tại công an, Vang khai nhận từ tháng 9-2011 đến nay, qua mạng Internet, Vang quen biết một người tên Phong (chưa rõ lai lịch) và bàn bạc nhau làm giấy tờ giả cho người có nhu cầu. Cụ thể, Vang mua nhiều phôi và mẫu dấu của các trường ĐH, Sở GD&ĐT trên cả nước rồi liên kết với Phong làm giả bằng cấp, bán với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Vang còn làm giả các bảng điểm tốt nghiệp, biên bản thi sát hạch lái xe, bán với giá từ 200.000 đến 300.000 đồng. Để tránh bị phát hiện, Vang thực hiện giao dịch với người có nhu cầu mua giấy tờ giả bằng chat, email và chuyển tiền qua tài khoản ATM. Với cách thức giao dịch này, công an phải mất nhiều tháng theo dõi mới lần ra đường dây của Vang.

Vang còn khai: Nhà Vang ở phường Long Bình nhưng địa bàn này có nhiều cơ sở làm giấy tờ giả, dễ bị công an phát hiện nên Vang đi thuê nhà ở phường Tân Hiệp làm nơi “sản xuất” giấy tờ giả. Ban đêm, Vang giao nhà thuê cho người khác trông coi, còn Vang thì về nhà ở phường Long Bình nghỉ.

Một năm trước, em chồng của Vang tên Chu Ngọc Bộ cũng bị công an bắt về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Bộ bị kết án một năm tù về tội danh trên.

DUY ĐÔNG