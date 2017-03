Bắt ổ nhóm sản xuất và tiêu thụ bằng cấp giả

Đối tượng Vũ Huy Tưởng (37 tuổi) và Vũ Xuân Cường (39 tuổi) cùng trú tại huyện Cẩm Giàng, Hải Dương đã bị bắt do có liên quan đến sản xuất, tiêu thụ bằng cấp giả. Sáu đối tượng còn lại gồm: Mai Thị Hương Giang (34 tuổi); Vũ Xuân Phú (45 tuổi); Lê Văn Tráng (30 tuổi); Trần Văn Hải (54 tuổi); Đỗ Thị Thắm (34 tuổi); Đào Thúy Hằng (27 tuổi), đều trú tại Hải Phòng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan An ninh điều tra cho biết, đây là đường dây làm giả và tiêu thụ các bằng cấp giả nguy hiểm. Trong thời gian chưa đầy một năm, đường dây này đã “sản xuất” và tung ra “thị trường” gần 100 bằng cấp giả các loại từ bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ đến bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng dạy nghề...

Trước đó, từ ngày 9 đến 15-5, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hải Phòng) đã khám xét tại 9 địa điểm thực hiện hành vi tội phạm của các đối tượng liên quan, thu giữ hai bộ máy vi tính, một máy photocopy, ba máy in mầu và đen trắng cùng nhiều tài liệu có liên quan. Hiện, Công an Hải Phòng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo PHAN ANH (SGGPO)