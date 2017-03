Bắt ổ trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Tuấn Anh là đối tượng cuối cùng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe máy gian trên địa bàn Hà Nội mà Công an quận Hai Bà Trưng vừa khám phá.

Trước đó, khoảng 18h ngày 11-1, Tổ công tác Công an phường Thanh Nhàn phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy Wave BKS 30K1-2342. Thấy bóng dáng lực lượng Công an, 2 đối tượng định vòng xe chạy trốn nhưng không kịp. Trong người 2 đối tượng này, Tổ công tác thu giữ 2 tay đòn bằng thép hình chữ "T", 2 chiếc "vam" phá khóa xe máy.

Các đối tượng vụ án

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tên là Lều Trung Kiên, trú ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, có 4 tiền sự, 1 tiền án; Nguyễn Ngọc Long, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, có 2 tiền sự.

Kiên và Long khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, rồi bán cho đối tượng có biệt danh là "Đen". Vụ thứ ba, chúng lấy được xe BKS 16N3-7824 và cũng gọi đối tượng "Đen" đến chào bán xe. Lần này, "Đen" gọi Trần Mai Hương, trú ở phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng đến mua. Hương đã đồng ý mua chiếc xe gian trên…

Hương khai nhận biết rõ chiếc xe của Long và Kiên chào bán là xe gian, nhưng vẫn mua vì… ham rẻ. Đối tượng có biệt danh "Đen", cơ quan Công an xác định đó là Phạm Tuấn Anh. Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ.





Theo P.A (CAND)