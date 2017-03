Bắt Phó chủ tịch xã tiếp tay phân lô bán đất nông nghiệp

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 11-4, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Triều về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tuy nhiên, ông Triều đã rời khỏi địa phương. Ngày 10-5, Công an huyện Bình Chánh đã ra quyết định truy nã ông Triều.

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian phụ trách về xây dựng đô thị, ông Triều đã giải quyết nhiều trường hợp cấp phép xây dựng trên đất nông nghiệp. Sau thời gian ra Đà Nẵng trốn tại nhà người quen, ông Triều đã ra Công an huyện Bình Chánh đầu thú.

ÁI NHÂN