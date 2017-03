Bắt phó giám đốc lừa, chiếm đoạt tiền tỉ

(PL)- Sáng 15-2, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Bùi Xuân Lâm (nguyên phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin (VHTT) tỉnh Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Như Pháp Luật TP.HCM (số ra ngày 9-2) đã đưa tin, ngày 9-12-2011, Lâm đã làm đơn xin nghỉ phép với lý do “đi ra Hà Nội điều trị bệnh” rồi… mất tích. Ngày 10-2, Lâm đến công an tự thú về hành vi lừa đảo chạy việc (với giá 50-200 triệu đồng/người) và chạy dự án để chiếm đoạt 3,7 tỉ đồng của khoảng 50 người. Đại tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng PC46 (Công an tỉnh Nghệ An), cho biết đến chiều 15-2, đã nhận được 73 nạn nhân gửi đơn tố cáo Lâm với số tiền chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng. ĐẮC LAM