Bắt phó tổng giám đốc chống người thi hành công vụ

Tối cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đã bắt giam ông Hoàng Đắc Hòa, cán bộ Công ty ĐTKS&TM Bình Thuận, tại nhà riêng ở quận Tân Phú (TP.HCM). Trước đó, hai ông bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, tháng 12-2012, do bất đồng nội bộ, ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT Công ty ĐTKS&TM Bình Thuận, cho người chiếm giữ công ty và ra quyết định cách chức ban giám đốc, đồng thời tố cáo công ty này xuất lậu 4.800 tấn titan. Ngày 3-1, khi hai điều tra viên Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường (C49) Bộ Công an đến làm việc, tại công ty đang xảy ra vụ gần 100 công nhân yêu cầu ông Long trả lương và tái chiếm trụ sở công ty. Trong lúc vụ việc diễn ra, có người đã giật rơi laptop của một điều tra viên xuống đất. Về việc tranh chấp công ty, hiện UBND tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận khẩn trương làm rõ.

PHƯƠNG NAM