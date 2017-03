Bắt phó trưởng phòng về tội nhận hối lộ

Công an cũng khởi tố bổ sung tội đưa hối lộ đối với nhà thầu Lê Thanh Phương, giám đốc Công ty Tư vấn Xây dựng Phương Nam, người đã bị bắt tạm giam về tội vu khống vào ngày 18-4-2011. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án tham nhũng đối với một số cán bộ và nhà thầu khác có liên quan.

Như chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, đầu năm 2011 ở Cà Mau râm ran vụ đưa và nhận hối lộ với số tiền lớn liên quan đến dự án nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ huyện Năm Căn và Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Cà Mau do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Sau khi vào cuộc, giữa tháng 4-2011, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án, bắt giam giam nhà thầu Lê Thanh Phương về tội vu khống. Khi cơ quan công an định khép hồ sơ vụ án thì các thành viên Ban Phòng, chống tham nhũng tỉnh Cà Mau không đồng tình. Sau khi thanh tra, phúc tra... Ủy ban Kiểm tra Đảng tỉnh ủy Cà Mau và Thanh tra tỉnh kết luận có dấu hiệu của tội phạm tham nhũng. Trong đó, rõ ràng nhất là dấu hiệu ông Tâm nhận 200 triệu đồng của nhà thầu Lê Thanh Phương và đại diện chủ đầu tư đã nhận 50 triệu đồng khác từ hai nhà thầu trúng thầu tại đơn vị này…

TRẦN VŨ