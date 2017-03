Bắt quả tang 16 nam sinh rủ nhau dùng ma túy “đá”

(PL)- Ngày 3-5, Công an quận Hải An (Hải Phòng) cho biết trưa 30-4, đã bắt quả tang 16 nam học sinh THPT tập trung tại nhà NQH (18 tuổi, ngụ phường Đông Hải 2, quận Hải An) để sử dụng ma túy “đá”.

Kết quả xét nghiệm cho thấy, có 13/16 nam sinh dương tính với chất ma túy. Các nam sinh này tuổi từ 16 đến 18, hiện đang là học sinh của ba trường THPT Hải An, THPT dân lập Hàng Hải và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng. H. khai nhân dịp nghỉ lễ cả nhóm đã rủ nhau tới nhà để sử dụng sáu gói ma túy “đá” do một người trong nhóm là ĐVN (ngụ quận Hải An) mua được ở chợ Hàng (quận Lê Chân). K.LINH