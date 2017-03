Bắt quả tang công an lén lút bán tài sản tang vật

Chủ hàng khai báo mua lại số titan này từ Công an xã Tân Hải (thị xã La Gi).

Qua xác minh, số titan trên do Công an thị xã La Gi và Công an xã Tân Hải thu gom từ các điểm khai thác titan “thổ phỉ”, tập kết ở bãi Ba Đăng và giao Công an xã Tân Hải quản lý. Chủ hàng khai nhận đã thanh toán tiền cho ông K., Phó Công an xã Tân Hải. Theo phản ánh của người dân địa phương, trước đó đã có hàng chục xe tải đến Ba Đăng bốc xếp titan chở đi Bà Rịa-Vũng Tàu. Được biết giá một tấn titan thô trên thị trường khoảng 6 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT thị xã La Gi tiến hành điều tra làm rõ.

PHƯƠNG NAM