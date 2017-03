Bắt quả tang lò làm rượu ngoại giả

Trước đó, tại số nhà 133B/4, phường Tân Biên (TP Biên Hòa), công an đã thu giữ 32 chai rượu giả thành phẩm gồm 11 chai rượu Chivas, 21 chai Remy Martin. Tiếp tục khám xét, công an phát hiện thêm 810 tem rượu nhập khẩu, 270 tem nhãn, 34 vỏ rượu ngoại, 120 nắp vỏ chai các loại, 600 ml phụ gia và một số dụng cụ để sản xuất rượu giả. Theo Tuấn, cả hai đã sử dụng vỏ chai cũ còn nhãn hàng hóa; dùng cồn thực phẩm pha với nước và hương liệu đem đóng chai. Sau đó dán tem nhập khẩu giả lên rồi đem đi tiêu thụ. Công an TP Biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ.

DUY ĐÔNG