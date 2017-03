Bắt quả tang nhiều cán bộ xã đánh bạc

Trong số người tham gia đánh bạc có ông Huỳnh Hữu Hiệp (Chủ tịch UBND xã Hòa Thành), Nguyễn Ngọc Tâm (Trưởng Công an xã), Đào Tấn Kiệt (công an viên), Phan Bữu Tâm (Phó Bí thư Đoàn xã), Hồ Chí Công (dân quân tự vệ xã )… Tang vật thu được trên chiếu bạc là 2,6 triệu đồng; thu trong người của các con bạc gần 10 triệu đồng. Hiện Công an huyện Lai Vung đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

TIẾN ĐẠT