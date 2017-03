Bắt sáu đối tượng bắt trói công an

Ngày 27-10, Đại tá Phạm Văn Sử, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt tạm giam sáu đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trong đó, Bùi Văn Tươi, Bùi Văn Hảo (cùng ngụ xã Kim Bôi) là em ruột trưởng công an xã Kim Bôi. Liên quan đến vụ này, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản.

Theo Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, nguyên nhân sâu xa xuất phát từ mâu thuẫn về lợi ích kinh tế từ anh em của Trưởng Công an xã Bùi Đáng Phảo. Tháng 8-2013, thôn Bôi Câu cho phép ông Bùi Đức Hải (con rể ông Phảo) bỏ ra 90 triệu đồng để khai thác cát sỏi ven sông Bôi. Thấy thế, em trai ông Phảo bức xúc, mình là người trong nhà mà không được hưởng. Ngày 7-10, em trai ông Phảo kích động người dân thu giữ máy móc của nhóm khai thác; bắt giữ cả cán bộ khi đoàn công tác của huyện xuống giải quyết ngày 8-10. Ông Sòn cũng cho biết đã đề nghị chính quyền địa phương cách chức trưởng công an xã đối với ông Phảo.

NGUYỄN DÂN