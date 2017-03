Bắt sáu người chặn xe khách xin tiền hát karaoke

Đêm 20 và rạng sáng 21-8, sáu người này ăn nhậu ở bãi biển Quỳnh Lưu, đến hết tiền liền rủ nhau ra quốc lộ 1A để chặn xe khách, buộc nhà xe phải đưa tiền để cả nhóm đi hát karaoke. Những xe khách không dừng hoặc không đưa tiền thì bị cả nhóm đe dọa và ném vỡ kính xe.

Trước đó, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng đã khởi tố, bắt bảy bị can dùng kiếm, dao, chặn các xe khách trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu (Nghệ An) gây ra hai vụ cướp tài sản, ba vụ cưỡng đoạt tiền và điện thoại di động của chủ xe.

ĐẮC LAM