Bắt “siêu lừa” nhắm vào lao động nữ

Từ tháng 9-2011 đến nay, Khánh thực hiện 11 vụ lừa đảo với giá trị tài sản hơn 100 triệu đồng.

Ngày 29-6, Khánh gặp Đ.P.T.Trang (ngụ Gò Vấp) và xưng là cán bộ của Công ty May Sài Gòn đang cần tuyển kế toán. Khánh dùng xe máy của Trang chở Trang đến Siêu thị Big C (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), yêu cầu Trang đứng đợi để Khánh gửi xe. Khánh chạy xuống hầm nhưng không gửi xe mà đi ra bằng cửa khác. Chờ đợi lâu không thấy Khánh ra, điện thoại không được nên Trang báo công an. Khánh đã chiếm đoạt xe và laptop của Trang rồi bán tất cả được 8 triệu đồng.

Qua trình báo của các nạn nhân, Công an quận Tân Phú đã xác lập chuyên án và lên kế hoạch bắt Khánh. Tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài ra, Khánh khai nhận đã thực hiện trót lọt thêm tám vụ khác cũng tại siêu thị trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Ai là nạn nhân của Khánh xin đến Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú để phối hợp giải quyết.

ÁI NHÂN