Bắt sinh viên nhiều lần lừa lấy điện thoại

Nạn nhân là chị NTTC (quận Bình Tân) bị Tú lừa lấy điện thoại iPhone 4. Chị C. quen với Tú qua mạng. Ngày 1-5, Tú hẹn chị C. đi hát karaoke. Trong lúc hát, Tú mượn điện thoại của chị C. Lấy cớ đi hỏi quán về Wi-Fi, Tú đã cuỗm điện thoại, bán lấy 7 triệu đồng.

Ngày 4-5, phát hiện Tú hát karaoke ở quận Bình Thạnh, chị C. báo cho công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tú khai nhận mình là sinh viên. Do cần tiền tiêu xài nên Tú dùng thủ đoạn làm quen qua mạng rồi dụ nạn nhân đi hát karaoke để lấy điện thoại. Với thủ đoạn này, Tú đã từng chiếm đoạt của một phụ nữ khác một điện thoại rồi đem bán được 3,5 triệu đồng.

A.NHÂN