Bắt sòng bạc, chủ sòng chống lại công an

Trước đó, chiều 4-1, trinh sát bắt quả tang 12 người đánh bạc tại một ngôi nhà ở khu vực 1, phường An Thới, quận Bình Thủy. Công an thu giữ hơn 16 triệu đồng, bảy điện thoại di động, 10 bộ bài… Bước đầu công an làm rõ sòng bạc này do Nguyễn Thị Minh Hằng và Lâm Kim Thành cùng ngụ quận Bình Thủy đứng ra tổ chức. Khi bị công an ập vào bắt quả tang, Hằng có thái độ chống đối, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ.

GIA TUỆ