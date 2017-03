Bắt sòng bạc, công an xã lấy tiền chia nhau

Được biết cuối tháng 4 vừa qua, Công an xã Hàm Kiệm đã bắt quả tang một vụ đánh bạc, thu giữ tại chỗ hàng chục triệu đồng. Tuy nhiên, khi lập biên bản thì hơn 13 triệu đồng bị “biến mất”. Qua xác minh đã làm rõ trưởng công an xã lấy số tiền trên chia cho các công an viên. Hiện toàn bộ số tiền đã được thu hồi.

Theo ông Phúc, trước mắt đã đình chỉ công tác số công an nói trên để xử lý kỷ luật.

P.NAM