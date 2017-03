Bạt tai học sinh, một công an viên bị kỷ luật

Gia đình em đã trình báo với công an xã và nhà trường. Nhà trường đã cho giáo viên đưa những em học sinh có liên quan đến công an xã làm việc. Sau đó, các em phản ánh bị Công an xã Hòa Mỹ dọa nạt, đánh đập khi lấy lời khai. Vào lúc này, ông Nguyễn Thanh Xương, Phó Trưởng Công an xã Hòa Mỹ, khẳng định với báo chí là “trong quá trình trao đổi với các em học sinh, chúng tôi không có hành vi đánh đập, hù họa, không bắt nhốt ai như phụ huynh phản ánh”.

Tuy nhiên, sau khi phụ huynh các em phản ánh vụ việc, Đảng ủy và UBND xã Hòa Mỹ đã vào cuộc để làm rõ. Chiều 10-1, trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, ông Dương Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ, cho biết công an viên Trần Quốc Khởi có hành vi dọa nạt, đánh học sinh đã bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chuyển công tác khác.

