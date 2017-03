Bắt tài xế tông CSGT rồi đóng cửa xe cố thủ

Tài xế xe khách là Vũ Xuân Quang (trú Đông Sơn, Thanh Hóa) không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng xe vào Trung úy Trần Xuân Hà, khiến anh Hà bị thương nhẹ, rồi tiếp tục bỏ chạy theo hướng vào TP.HCM.

CSGT và cảnh sát cơ động Công an TP Hà Tĩnh đã truy đuổi và chặn được xe khách 48K-3029. Nhưng tài xế Quang đóng cửa xe nhốt 35 hành khách, cố thủ trong xe hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhiều hành khách phải đập cửa kính để thoát ra ngoài. Sau đó lực lượng công an đã phá khóa cửa xe, bắt giữ Quang về hành vi chống người thi hành công vụ và đưa xe về trụ sở Công an TP Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra.

ĐẮC LAM