Bắt tạm giam anh trai Long Thanh về tội đưa hối lộ

Theo nguồn tin riêng của Pháp Luật TP.HCM, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1975, ngụ Hố Nai, Biên Hòa) về hành vi đưa hối lộ. Dũng là anh ruột Nguyễn Văn Long (Long Thanh). Theo thông tin ban đầu, Dũng biết bị can chủ chốt trong vụ Long Thanh và Hưng vườn điều bị tạm giam ở Nhà tạm giữ Công an huyện Long Thành nên đã móc nối và chi làm hai lần, mỗi lần 10 triệu đồng cho ba cán bộ, chiến sĩ công tác nhà tạm giữ để họ đưa điện thoại vào cho Long Thanh, nhằm thông cung ra ngoài. Tuy nhiên, sự việc bị phát hiện.

Liên quan đến vụ này, ba cán bộ chiến sĩ Nhà tạm giữ Công an huyện Long Thành là Thượng úy Lê Văn Thuyết, Trung úy Bùi Văn Trúc và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Minh Luân đã bị Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định tạm đình chỉ công tác và xem xét khả năng xử lý hình sự.

Tháng 4-2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá hai băng nhóm Long Thanh và Phạm Duy Hưng (Hưng vườn điều). Hai băng này có những hoạt động mang tính chất xã hội đen như cưỡng đoạt tài sản, đòi nợ thuê, bảo kê sòng bài, quán bar… trong thời gian dài trên địa bàn TP Biên Hòa. Đến nay, đã có hơn 100 đối tượng liên quan đến vụ án này bị khởi tố.

TRUNG DUNG - ĐỨC HIỂN