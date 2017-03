Bắt tạm giam chủ cơ sở gỗ tại Bình Dương

Trưa cùng ngày, công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với ông Trần Tấn Phong, chủ cơ sở gỗ tại ấp Thanh Tân, xã Thanh An (huyện Dầu Tiếng), về tội giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 3-7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung đã có công văn chỉ đạo giao Công an tỉnh Bình Dương, UBND huyện Dầu Tiếng khẩn trương điều tra làm rõ các sai phạm ở cơ sở gỗ của ông Trần Tấn Phong. Trong đó, làm rõ trách nhiệm liên quan đến cuộc “đào thoát” của hai công nhân vào ngày 26-5 khiến anh Sơn Bồ Rót (quê Sóc Trăng) tử vong.

Qua quá trình điều tra, các cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm của ông Phong. Được biết trong quá trình sử dụng lao động làm việc tại cơ sở gỗ của mình, để tránh lao động bỏ trốn, ban đêm ông Phong đã khóa cửa ngoài và đưa chìa khóa cho một nữ công nhân hoặc vợ cất giữ đến sáng hôm sau mới mở cửa.

X.LƯƠNG - PV