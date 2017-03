Bắt tên cướp cuối cùng trong băng cướp có súng ở Long An

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 15 - 11 - 2010, trên tuyến Quốc lộ 62 (trước trụ sở huyện ủy - UBND huyện Tân Thạnh) một thanh niên đang điều khiển xe ô tô Innova (loại 7 chỗ) BKS 52U-3144 chạy hướng Tân Thạnh về Mộc Hóa, mở cửa phóng nhanh xuống đường. Người này trình báo với đội tuần tra Công an tỉnh Long An là bị cướp ô tô. Công an tỉnh phối hợp cùng huyện đội Tân Thạnh, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an xã tham gia truy bắt cướp. Khi truy đuổi đến Km 51, Quốc lộ 62 (thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa) thì băng cướp bỏ xe chạy vào rừng tràm bắn trả lại công an.

Đến 1 giờ 30 ngày 16 - 11 - 2010 công an bắt được 3 đối tượng, thu giữ 1 ô tô Inova BKS 52U-3144, 2 khẩu súng mà băng cướp đã dùng để bắn trả lại lực lượng chức năng khi bị truy bắt. Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt được tên cướp thứ 4. Bốn tên cướp bị bắt gồm: Trần Nhạc Minh (SN 1970, ngụ tại quận 10, TPHCM), Trần Hán Quang (SN 1983, ngụ quận 1, TPHCM), Huỳnh Văn Tường (SN 1990, ngụ huyện Măng Thít, Vĩnh Long), Nguyễn Thiện Tâm (tự Lì, SN 1990, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Riêng Nguyễn Thanh Phúc bỏ trốn đến nay mới bị bắt.

Theo M.Sơn (NLĐO)