Bắt tên trộm tuổi 15

Đối tượng Tô Thanh By

Trước đó, vào 18 giờ tối ngày 1-9, tại bãi biển thôn Nam Phước, xã Phổ Vinh, By đã mở cốp xe máy lấy trộm ví tiền và điện thoại của hai thanh niên ở địa phương. Vụ việc bị phát giác, By bị chủ tài sản bắt giữ và giao cho công an xã. Theo lời khai của By thì trước đó đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản.



Gần đây là vào đêm ngày 31-8, By đã lẻn vào nhà người dân ở huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định trộm cắp chiếc xe máy cùng với tiền và giấy tờ liên quan nằm trong cốp xe. Sau đó, By điều khiển xe máy chạy ra bãi biển thôn Nam Phước tiếp tục trộm và bị bắt giữ.

Theo Tr. Thy (NLĐO)