Bắt TGĐ Petimex buôn lậu gần 6.000 tấn dầu

Cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Thế Dũng, chủ tịch Hội đồng thành viên - tổng giám đốc Công ty TNHH một thành Viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp), để điều tra về tội buôn lậu dầu. Theo tin ban đầu, từ năm 2012 đến nay, ông Dũng đã có hành vi buôn lậu gần 6.000 tấn dầu các loại, giá trị hơn 6 triệu USD. Chiêu thức được ông Dũng sử dụng là dầu nhập về sẽ được làm thủ tục núp dưới hình thức tạm nhập tái xuất rồi bán sang nước khác.

Trước đó, ngày 23-8, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Vi Văn Dũng (ngụ tỉnh Quảng Ninh) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buôn lậu. Ngày 5-5-2012, Vi Văn Dũng mua của Petimex 5 tàu dầu diesel, tổng cộng 975 tấn, sau đó làm thủ tục tạm nhập tái xuất để bán ba tàu dầu qua Trung Quốc, hai tàu dầu còn lại bán cho hai người Trung Quốc. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an điều tra mở rộng.

ÁI NHÂN