Bắt thêm 4 người trong đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc

Vừa bắt thêm bốn người liên can đến đường dây bán phụ nữ sang Trung Quốc do Nông Thị Bé (trú Lạng Sơn) và chồng là Lý Xue Leng (quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Bốn “chân rết” này gồm: Lương Thị Mằn, Cụt Văn Yên, Lương Thị Lan (Nghệ An) và Vi Văn Hữu (Quảng Nam).

Theo cơ quan công an, các đối tượng trên từng ở Trung Quốc nên quen biết vợ chồng Bé. Khi trở về nước, những người này dụ dỗ các cô gái dân tộc thiểu số ra Hà Nội làm việc với mức lương cao rồi lừa sang Trung Quốc bán cho Bé. Sau đó, Bé bán những cô gái này lại cho các nhà hàng, tụ điểm mại dâm hoặc ép lấy chồng người Trung Quốc. Theo lời kể của nạn nhân Zơ Râm D. (trú Quảng Nam), còn nhiều cô gái bị nhốt trong một ngôi nhà bỏ hoang ở vùng hẻo lánh. “Những người chống cự đều bị đánh đập, đối xử thậm tệ. Người nào muốn về nước thì người nhà phải gửi tiền sang chuộc. Nếu bỏ trốn là tụi nó giết ngay” - D. kể lại.

Như đã thông tin, từ đầu tháng 5, Zơ Râm D. bị bán sang Trung Quốc và tìm cách thoát được vợ chồng Bé, trở về nước trình báo công an. Chiều 3-8, tại khu vực Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, lực lượng công an đã bắt quả tang vợ chồng Bé đang chuẩn bị đưa ba cô gái người Cơ-tu (trú Quảng Nam) bán sang Trung Quốc.

LỆ THỦY