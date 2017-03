Bắt thêm hai đối tượng bắt cóc học sinh, tống tiền

(PL)- Ngày 17-9, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đã bắt thêm Quách Thị Em (trú xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) và Lương Văn An (trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi bắt cóc, tống tiền.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 6-9, gia đình em Nguyễn Văn Phương (học sinh lớp 10 A6, Trường THPT Diễn Châu 2, huyện Diễn Châu) nhận được điện thoại cho biết Phương đã bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 200 triệu đồng rồi nâng lên 800 triệu đồng nên đã đi báo công an. Theo điều tra của công an, Quách Thị Em, Lương Văn An, Lê Văn Quang và Hồ Văn Bình (trú xã Đô Thành) đã bàn nhau bắt cóc em Phương để tống tiền, lấy tiền tiêu xài. Sáng 6-9, họ bắt cóc em Phương từ trường học rồi đưa ra Thanh Hóa, nhốt vào nhà vệ sinh của một nhà nghỉ và gọi điện thoại cho gia đình. Khi biết công an đang điều tra, truy bắt, nhóm này đã thả em Phương về nhà và ra đầu thú. ĐẮC LAM