Bắt thêm hai người trong vụ “mang quan tài diễu phố”

Theo công an, vào đêm xảy ra án mạng (14-3), Nguyễn Văn Hiệp đã đi cùng nạn nhân, biết nạn nhân bị đánh nhưng Hiệp không khai báo. Hiệp còn quen biết một số đối tượng gây án nhưng lại không thông báo cho gia đình nạn nhân cũng như cơ quan chức năng. Chỉ đến khi tìm thấy thi thể nạn nhân, Hiệp mới khai và kể lại sự việc.

Người thứ hai là Nguyễn Anh Tuấn, người trông coi ngôi nhà, nơi các đối tượng gây án cư trú, cũng biết sự việc, đã không thông báo với công an mà lại cho một trong sáu bị can vay 2 triệu đồng để bị can này bỏ trốn.

NGUYỄN DÂN