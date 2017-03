Bắt thêm một đối tượng giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Theo NLĐO, ngày 21-3, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt đối tượng Phạm Minh Tuấn (trú phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về hành vi tổ chức cho Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, trốn đi nước ngoài.

Thông tin điều tra ban đầu, Phạm Minh Tuấn đã cùng các đồng phạm sử dụng xe ô tô từ TP Hải Phòng lên TP Hà Nội để đón Dương Chí Dũng chạy trốn. Như vậy, liên quan đến vụ án tổ chức cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, đến nay đã có bảy đối tượng bị cơ quan công an khởi tố. AT