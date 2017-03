Bắt thêm một đồng phạm vụ công an ăn chặn kỳ nam

Nam bị bắt do có vai trò trợ giúp đắc lực cho ba sĩ quan Công an huyện Khánh Sơn trong vụ ăn chặn kỳ nam của các phu trầm hồi cuối tháng 9-2012.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngoài ba công an huyện bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vào đầu tháng 4-2013, ngày 11-6, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam trung tá Nguyễn Thành Trung - nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn, hiện là phó trưởng trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa do tiêu thụ kỳ nam “ăn chặn” được. Đại tá Cường cho biết ông Trung đã bị đình chỉ mọi chức vụ, cấp bậc để phục vụ điều tra nhưng chưa ra quyết định tước quân tịch.

LÊ XUÂN