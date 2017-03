Bắt thêm một giám đốc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn

Ông Vinh có hộ khẩu tại Hải Phòng, hiện trú đường Đặng Thị Nhu, phường Nguyễn Thái Bình (quận 1, TP.HCM), bị khởi tố về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Bị can Vinh được xác định đã tham gia giúp ông Dương Chí Dũng, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), nguyên cục trưởng Cục Hàng hải), bỏ trốn sang Campuchia.

Theo TPO, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, Dương Chí Dũng đến nhà người quen ở và chờ em trai là Dương Tự Trọng (nguyên phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, nguyên phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an, đã bị bắt) đưa trốn ra nước ngoài. Khoảng cuối tháng 5-2012, Vũ Tiến Sơn (là bị can trong vụ án này, đã bị bắt tạm giam) cùng Nguyễn Hồng Vinh và Dương Tự Trọng gặp nhau tại TP.HCM để bàn bạc kế hoạch tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn. Khi Dương Chí Dũng vào TP.HCM, ông Vinh sử dụng ô tô đưa Dương Chí Dũng đến biên giới Tây Ninh để trốn ra nước ngoài.

Liên quan đến việc giúp ông Dương Chí Dũng bỏ trốn, đến nay đã có tám đối tượng bị khởi tố, bắt giam. Bảy đối tượng kia gồm: Ông Dương Tự Trọng (phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH - Bộ Công an, em trai Dương Chí Dũng), Nguyễn Trọng Ánh (cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hải Phòng), Trung tá Hoàng Văn Thắng (cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hải Phòng), Vũ Tiến Sơn (phó trưởng Phòng PC45 Công an TP Hải Phòng), Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng), Vũ Văn Sáu (nguyên Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), Phạm Đình Nghiên (phó Công an xã An Thọ).

AT