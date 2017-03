Bắt thêm năm đàn em của Cương “Cầu Xéo”

(PL)- Ngày 11-9, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) vừa bắt giữ thêm năm nghi can trong băng nhóm giang hồ do Nguyễn Đức Cương (Cương “Cầu Xéo”) cầm đầu.

Trước đó Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ, khởi tố Nguyễn Đức Cương (Cương “Cầu Xéo”), Phan Tuấn Đại, Cao Thanh Tùng, Phan Minh Hoàng, Trần Văn Toàn, Trịnh Lương Bình về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và tội cố ý gây thương tích. Khi băng nhóm giang hồ khét tiếng này bị triệt phá, công an đã thu giữ ba khẩu súng ngắn bắn đạn bi, năm viên đạn K59, ba viên đạn AK, một còng số 8, một roi điện, ba mã tấu cùng năm bịch ma túy tổng hợp. Cơ quan điều tra Công an huyện Long Thành đã khởi tố, bắt tạm giam ba tháng đối với Nguyễn Văn Tú, Trần Bình Nhã, Trần Ngọc Thắng, Nguyễn Thanh Lưu, Nguyễn Thị Phúc Diễm (đều ngụ huyện Long Thành) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, Tú là đàn em thân cận của Cương “Cầu Xéo”, chuyên tổ chức đưa ma túy từ các địa bàn khác vào Đồng Nai rồi cung cấp cho đàn em để bán cho con nghiện. Ngoài ra, công an còn điều tra làm rõ hành vi của các chủ nhà nghỉ tạo điều kiện cho băng nhóm của Cương “Cầu Xéo” hoạt động. DUY ĐÔNG