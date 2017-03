Bắt thợ khoan trộm 120 thỏi thuốc nổ mang đi bán

Trước đó, đêm 17-11, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phát hiện, bắt giữ Đoàn điều khiển xe máy (không mang biển số) chở Thành và 120 thỏi thuốc nổ (24 kg) và 24 kíp nổ.

Hai đối tượng Nguyễn Bá Đoàn và Lê Hữu Thành cùng tang vật thuốc nổ và chiếc xe máy không có biển số để vận chuyển thuốc nổ. Ảnh: THANH XUÂN

Bước đầu Đoàn khai trong thời gian qua Đoàn làm thợ khoan nổ mỏ đá trên địa bàn xã Diễn Lâm (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã trộm bớt mỗi ngày một thỏi thuốc nổ. Sau khi trộm được 120 thỏi thuốc nổ thì cùng Thành mang về Thanh Hóa để bán lấy tiền tiêu xài thì bị bắt.

ĐẮC LAM - THANH XUÂN